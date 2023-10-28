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США посоветовали своим гражданам немедленно покинуть Ливан

США посоветовали своим гражданам немедленно покинуть Ливан

Госдепартамент США посоветовал своим гражданам немедленно покинуть Ливан — в связи с непредсказуемой ситуацией с безопасностью на Ближнем Востоке.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает внешнеполитическое ведомство США.

 «Госдепартамент советует гражданам США, находящимся в Ливане, покинуть страну сейчас, пока доступны коммерческие рейсы— из-за непредсказуемой ситуации с безопасностью», - говорится в заявлении.

 


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