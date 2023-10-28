Температура воздуха в республике в ближайшие дни существенно не изменится

В Ереване 28-31 октября, 1 ноября ожидается погода без осадков.

Как сообщили Арменпресс в Центре гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Республики Армения, температура воздуха существенно не изменится.

28-31 октября и 1 ноября в регионах ожидается погода без осадков.

Ветерюго-западный, 3-6 м/с, 28 октября в отдельных регионах ожидается усиление ветра со скоростью 15-18 м/с.

28 октября в Нагорном Карабахе ожидается погода без осадков.