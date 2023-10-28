Время в Ереване: 11:07:36,   31 Октябрь 2023

Температура воздуха в республике в ближайшие дни существенно не изменится

Температура воздуха в республике в ближайшие дни существенно не изменится

В Ереване 28-31 октября, 1 ноября ожидается погода без осадков.

Как сообщили Арменпресс в Центре гидрометеорологии и мониторинга Министерства  окружающей среды Республики Армения, температура воздуха существенно не изменится.

28-31 октября и 1 ноября в регионах ожидается погода без осадков. 

Ветерюго-западный, 3-6 м/с, 28 октября в отдельных регионах ожидается усиление ветра со скоростью 15-18 м/с. 

28 октября в Нагорном Карабахе ожидается погода без осадков.

 

 


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