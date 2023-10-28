Байден принял министра иностранных дел Китая Ван И в Белом доме

Президент США Джо Байден принял в Белом доме министра иностранных дел КНР Ван И, находящегося в США с трёхдневным визитом.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает русская служба «Голоса Америки», об этом сообщают из Белого дома, отмечая, что беседа продолжалась около часа, в ней участвовали советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Американский президент отметил, что и Соединенным Штатам, и Китаю необходимо ответственно относиться к конкуренции в отношениях и поддерживать открытые линии коммуникации. Байден подчеркнул, что обе страны должны совместно работать для решения глобальных проблем.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что президент США расценил состоявшуюся в пятницу встречу с Ван И как хорошую возможность и позитивное развитие событий.

Он добавил, что Байден по-прежнему надеется встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшем будущем. Кирби, однако, не уточнил, достигнута ли договоренность о встрече двух президентов в рамках саммита АТЭС в следующем месяце в Сан-Франциско.