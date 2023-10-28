Созданием Патрульной службы мы хотим изменить качество отношений между гражданами и полицией: Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян в городе Арташат принял участие в мероприятии по случаю начала работы подразделения Патрульной службы полиции в Араратской области.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, мероприятии также приняли участие министр внутренних дел Ваге Казарян, министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, представители иностранных дипломатических служб и другие должностные лица.

Премьер-министр поздравил жителей Араратской области с началом работы Патрульной службы и выразил надежду, что отныне они будут чувствовать себя более защищенными.

“Хочу подчеркнуть, что основная цель реформы полиции – дать гражданам Республики Армения еще большее чувство защищенности. Деятельность Патрульной службы приводит нас к выводу, что это не пустые лозунги, потому что путем создания Патрульной службы мы также хотим изменить качество отношений между гражданами и полицией.

И я хочу подчеркнуть важность добропорядочности. Очень важно, чтобы новые сотрудники никоим образом не портили уже сложившийся имидж и укрепляли среди граждан Республики Армения чувство верховенства закона и равенства всех перед законом, поскольку именно на этом и строится государство и государственность. И об этом никогда не нужно забывать.

Я хочу зафиксировать в нашей ежедневной работе также новое понимание понятий Государство-Родина, потому что в нашем понимании Государство – это Родина, а Родина – это Государство. И если кто-то любит свою Родину, то его чувство любви к Родине должно выражаться в укреплении Государства, укреплении государственных институтов. С созданием Патрульной полиции мы вводим очень важный институт, который укрепляет наше Государство”, - подчеркнул Никол Пашинян, добавив, что Государство - это не только должностные лица, Государство - это гражданин, это вся совокупность механизмов защиты правопорядка, прав человека, безопасности, собственности и достоинства.

Премьер-министр поблагодарил международных партнеров за поддержку в создании Патрульной полиции. “На создание Патрульной полиции потрачено 29 млрд драмов. Из этих 29 млрд драмов 20 млрд были выделены из государственного бюджета Республики Армения, 6 млрд предоставили Соединенные Штаты Америки, а 3 млрд - Европейский союз. Я хочу поблагодарить наших партнеров и всех налогоплательщиков Республики Армения за то, что этот процесс стал действительностью.

Я хочу выразить особую благодарность и поздравления женщинам, начавшим службу в Патрульной полиции, и приветствовать их присутствие и участие. Конечно, мы все понимаем, какие препятствия они преодолели и преодолевают. Я предполагаю, что у них были трудные разговоры с членами своих семей на эту тему, они преодолевали и преодолевают сложности окружающей среды, но я хочу, чтобы вы знали, что мы поощряем и приветствуем вас. Спасибо, что взяли на себя эту ответственность”, - сказал премьер-министр.

Глава правительства сообщил, что в ближайшее время в Патрульной полиции будет организован новый прием для набора 300 новых сотрудников. Около 80 процентов из этих 300 сотрудников будут женщины. Никол Пашинян выразил надежду, что служащие в Патрульной полиции женщины будут своим примером поощрять других посвятить себя этой работе, поскольку, по его словам, важно повысить вовлеченность женщин в полицию в целом.

“Уважаемые присутствующие, уважаемые коллеги, еще раз поздравляю всех нас и в первую очередь наших сотрудников Патрульной полиции, желаю успехов, усердия, последовательности и принципиальности в работе. Уверен, что так и будет, ведь сюда на службу поступили люди, прошедшие соответствующую подготовку. Проверен уровень их подготовки, и по результатам экзаменов они поступили на службу в Патрульную полицию.

Поздравляю всех вас и желаю хорошей службы на благо Республики Армения”, - заключил глава правительства.