МИД Армении поздравил Чехию по случаю Национального праздника

Министерство иностранных дел Республики Армения поздравило Чехию по случаю национального праздника.

«Наши сердечные поздравления Чехии с днем ​​ее независимости от Чехословакии. Желаем чешскому народу мира и процветания. Надеемся на дальнейшее укрепление наших отношений на основе общих ценностей демократии и прав человека", - как передает Арменпресс, написал в своем микроблоге X МИД РА.

Our heartfelt congratulations to #Czechia on Czechoslovak #IndependenceDay. Wishing peace and prosperity to the people of . Looking forward to further enhancing our relations anchored in shared values of democracy & human rights. @CzechMFA pic.twitter.com/vkL11OpvKM