В третьем туре турнира Grand Suisse выиграли только Мануэл Петросян и Шант Саргсян

На острове Мэн в Великобритании продолжается турнир ФИДЕ Grand Swiss.

Как передает Арменпресс, среди шахматистов, представлявших Армению, в 3-м туревничью завершили партии Грант Мелкумян, Айк Мартиросян, проиграли Самвел Тер-Саакян, Габриэль Саргсян, а победили Мануэль Петросян и Шант Саргсян.

Левон Аронян, бывший лидер мужской сборной Армении по шахматам, выступающий сейчас под флагом США, потерпел поражение.

Элина Даниелян и Мариам Мкртчян проиграли в женском турнире.

Турнир ФИДЕ Grand Swiss стартовал 25 октября и завершится 11 ноября. Турнир состоит из 11 туров и проводится в швейцарском формате. Общий призовой фонд турнира составляет 460 000 долларов. Шахматист, занявший первое место, получит 80 000 долларов. Шахматисты, занявшие 1 и 2 места в женском и мужском турнире, квалифицируются на турнир претендентов 2024 года.