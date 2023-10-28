ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в зоне палестино- израильского конфликта
11:54, 28 Октябрь 2023
Генеральная Ассамблея ООН приняла разработанную арабскими странами резолюцию, которая призывает к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт ООН.
За резолюцию проголосовали 120 стран, против - 14, воздержались - 45.
Ранее Антониу Гутерриш заявил, что гуманитарная инфраструктура в секторе Газа близка к полному краху.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также призвал к прекращению огня на фоне активизации наземных операций Израиля.
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