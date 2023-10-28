ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в зоне палестино- израильского конфликта

Генеральная Ассамблея ООН приняла разработанную арабскими странами резолюцию, которая призывает к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт ООН.

За резолюцию проголосовали 120 стран, против - 14, воздержались - 45.

Ранее Антониу Гутерриш заявил, что гуманитарная инфраструктура в секторе Газа близка к полному краху.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также призвал к прекращению огня на фоне активизации наземных операций Израиля.