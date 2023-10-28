Премьер-министр Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Чехии
Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Чешской Республики Петру Фиале по случаю Национального праздника страны.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании говорится:
“Сердечно поздравляю Вас с Национальным праздником Чешской Республики.
Должен с удовлетворением констатировать активизацию в текущем году межгосударственных отношений между Арменией и Чехией. С теплотой вспоминаю нашу встречу и конструктивную дискуссию в рамках состоявшегося в мае текущего года моего официального визита в Чехию.
Я высоко ценю поддержку Чехии демократическим реформам в Армении, а также процессу установления и укрепления мира и стабильности в нашем регионе.
Пользуясь случаем, желаю Вам новых успехов, а дружественному народу Чешской Республики - мира и процветания”.
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