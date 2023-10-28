Ключевая цель реформ полиции – дать гражданам еще большее чувство защищенности: Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян в городе Армавир принял участие в мероприятии по случаю начала работы подразделения Патрульной службы полиции в Армавирской области.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в мероприятии также приняли участие министр внутренних дел Ваге Казарян, министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян и другие должностные лица.

Премьер-министр выступил с речью, в которой, отметил:

“Уважаемые присутствующие,

Уважаемые члены правительства, Совета безопасности,

Уважаемые сотрудники полиции,

Уважаемые главы общин,

Сегодня очень важный и памятный для всех нас и для меня лично день, поскольку сегодняшнее мероприятие показывает, как идеи и обсуждения становятся действительностью. Сегодня мы, по сути, завершаем работы по созданию Патрульной полиции в Республике Армения, подводим их итоги. Сегодня в последних четырех областях, где еще не работала Патрульная служба, - Армавирской, Араратской, Вайоцдзорской и Сюникской областях - начнет функционировать Патрульная служба, а это значит, что она будет функционировать на территории всей республики.

Прошло пять лет с тех пор, как мы впервые начали обсуждение этой темы, и первый вопрос, который возникает: пять лет - это много или мало, а может и достаточно для реализации такой реформы? Конечно, никто и никогда не сможет дать правильный ответ на этот вопрос, но с другой стороны, если бы мы работали только над этой темой, над этими реформами, или в нашей повестке дня было бы только создание Патрульной службы полиции, конечно, пять лет - слишком большой срок. Но не будем забывать, что за это время нам также пришлось столкнуться со многими вызовами: эпидемией ковида, войнами, всевозможными проблемами: политическими, международными и т. д.

Очень важно, что все это время мы не теряли свой ориентир. Очень важно констатировать, что эта реформа, создание этого нового института, этой новой структуры осуществляется прежде всего благодаря людям, которые поверили, что это возможно. Потому что в 2018 году, когда была поставлена задача, что у нас должна быть новая служба, где абсолютно все должно быть новым, первый вопрос был таким: как мы будем его осуществлять в финансовом, содержательном, организационном плане?”

Никол Пашинян поблагодарил всех тех людей, которые верили и каждый день работали над этим процессом. “Я хочу поблагодарить министра внутренних дел, который был назначен на эту должность после того, как был начальником полиции, я хочу поблагодарить заместителя министра внутренних дел, начальника полиции, потому что с первого дня, как начался процесс реализации, я слышал в основном, что полиция будет сопротивляться, не допустит. Мне очень приятно констатировать, что в этом шуме, без лишних сцен и зрелищ, министр внутренних дел, заместитель министра внутренних дел, которая занималась этим вопросом еще будучи заместителем министра юстиции, неустанно работали, и сегодня все это стало действительностью”, - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр также поблагодарил международных партнеров, Европейский союз и Соединенные Штаты Америки, которые также поверили и поддержали этот процесс. Никол Пашинян также подчеркнул роль действующего и бывших министров юстиции Рустама Бадасяна, Карена Андреасяна и Григора Минасяна в реформе Патрульной службы.

“Хочу поблагодарить вице-премьера Мгера Григоряна, который координировал работу Патрульной полиции, и хочу поблагодарить наших коллег в парламенте, которые осуществили необходимые законодательные реформы, приняв соответствующие законы. Думаю, эта наша совместная работа дает такой очень важный и замечательный результат.

И нужно констатировать, что сама Патрульная полиция прошла через немало трудностей. Я помню в августе-сентябре 2021 года, когда были первые дни деятельности Патрульной полиции в Ереване, по сути была хаотичная ситуация, все били тревогу, что сотрудники Патрульной службы не могут регулировать движение, везде возникают пробки и т.д. Но это продолжалось всего несколько дней, после чего все стало на свои места и люди начали видеть, замечать новое качество обслуживания, новый уровень отношений с гражданами. И сегодня уже можно сказать, что хоть Патрульная полиция и не сформирована до конца, но это чрезвычайно важная и оправдавшая себя реформа. Конечно, были трудности, они еще будут, но мы должны непреклонно продолжать наш путь реформ и не забывать о ключевой цели реформы полиции.

И эта ключевая цель состоит в том, чтобы дать гражданам Республики Армения еще большее чувство защищенности и создать для гражданина атмосферу защиты. Хочу с удовлетворением отметить, что по оценкам международных структур, Армения занимает 9-е место в мире по уровню преступности, то есть 9-е место среди лучших, и вы можете себе представить, какой это важный показатель.

Конечно, здесь играет роль не только полиция и Патрульная служба, очень важно также общее отношение, образ жизни, система ценностей нашего народа, что тоже оказывает очень существенное влияние. Но я думаю, что проводимые нами реформы полиции и реформы судебно-правовой системы в целом имеют очень прямое и существенное влияние на этот процесс. И я рад, что, работая, преодолевая многие трудности, мы дошли до того дня, когда Патрульная полиция действует на всей территории Республики Армения, и в ближайшем будущем к ней добавится только еще один компонент: в декабре на озере Севан также будет запущена водная и береговая служба, которая будет работать в рамках уже созданного и существующего подразделения Гегаркуникской области, и тем самым мы завершим этот этап”, - сказал Никол Пашинян.

Коснувшись дальнейших шагов, премьер-министр добавил: “Наша следующая задача, стратегическая цель – увеличить участие женщин в Патрульной службе как минимум до 30 процентов. Хочу особо подчеркнуть и поздравить всех женщин, которые служат в Патрульной полиции. Я хочу поприветствовать всех вас и поблагодарить за то, что поверили. Если бы вы не поверили, что то, что говорит правительство, станет реальностью, а Республика Армения, правовая система Республики Армения нуждаются в вашей поддержке, этот день не был бы таким.

Уважаемые коллеги, поздравляю всех нас с заключительным этапом создания Патрульной полиции и желаю всем нашим новым сотрудникам успехов, хорошей службы на благо граждан Республики Армения и на благо Республики Армения.

Слава павшим героям и да здравствует Республика Армения!” - заключил премьер-министр.