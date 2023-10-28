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Гуманитарная инфраструктура в Газе — под угрозой полного краха. Генсек ООН

Гуманитарная инфраструктура в Газе — под угрозой полного краха. Генсек ООН

Состояние гуманитарной инфраструктуры в секторе Газа близко к полному краху.

Как передает Арменпресс, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Гуманитарная система в секторе Газа близка к полному краху,и к тому же с невообразимыми последствиями для более чем 2 миллионов мирных жителей», — заявил Гутерриш. 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также призвал к прекращению огня на фоне активизации наземных операций Израиля. 

"Я повторяю свой призыв к гуманитарному прекращению огня на Ближнем Востоке, безоговорочному освобождению всех заложников и доставке необходимого количества жизненно важных товаров. Каждый должен взять на себя ответственность. Момент истины настал. И судья нам — история», — написал он.


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