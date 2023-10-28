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С мая-2024 будет осуществляться прямой рейс Берлин-Ереван

С мая-2024 будет осуществляться прямой рейс Берлин-Ереван

Прямой рейс из Берлина в Ереван и обратно начнет осуществлятьсяс конца мая 2024 года.

Как передает Арменпресс,, об этом сообщили в посольстве РА в Германии. «Совместно с членом Берлинской палаты представителей, профессором, доктором Мартином Петцольдом и Микаэлом Минасяном (Ассоциация европейских и армянских профессионалов) посольство РА в ФРГ в течение последних нескольких месяцев провело ряд переговоров с Eurowings и работало над включением этого маршрута в список летних рейсов. Мы рады сообщить, что итоги обсуждений оказались положительными. Это позволит Армении снова стать более заметной для Берлина и ФРГ, а прямой рейс, безусловно, укрепит экономические и социальные связи»,-говорится в сообщении посольства Армении в ФРГ.

Авиабилеты уже можно забронировать на 31 мая 2024 года и позже по следующей ссылке: https://www.eurowings.com/de.html.

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