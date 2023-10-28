Европейские индексы снизились - 27-10-23

МОСКВА, 28 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 27 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.30% и составил 14687.41 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.36% и составил 6795.38 пункта, британский FTSE снизился на 0.86% и составил 7291.28 пункта, а российский RTSI снизился на 0.53% и составил 1079.07 пункта.