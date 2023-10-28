Цены на цветные металлы - 27-10-23

ЛОНДОН, 28 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 27 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.08% и составила 2192.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.34% и составила 8040.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.79% и составила 2106.50 долларов США, цена на никель выросла на 0.58% и составила 18230.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.60% и составила 24900.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.88% и составила 2458.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 55630.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33420.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.