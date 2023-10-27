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Посол Армении представил главе МИД Швеции инициативу «Перекресток мира»

Посол Армении представил главе МИД Швеции инициативу «Перекресток мира»

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём 26 октября принял посла Армении Анну Агаджанян. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в Швеции, министр Билльстрём подтвердил оказываемую Швецией продолжительную поддержку Армении. Были обсуждены региональные развития, перспективы расширения двусторонней повестки Армения-Швеция, а также вопросы углубления сотрудничества в рамках ЕС.

Посол представил министру Билльстрёму инициативу «Перекресток мира».


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