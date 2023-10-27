Посол Армении представил главе МИД Швеции инициативу «Перекресток мира»
21:16, 27 Октябрь 2023
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём 26 октября принял посла Армении Анну Агаджанян.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в Швеции, министр Билльстрём подтвердил оказываемую Швецией продолжительную поддержку Армении. Были обсуждены региональные развития, перспективы расширения двусторонней повестки Армения-Швеция, а также вопросы углубления сотрудничества в рамках ЕС.
Посол представил министру Билльстрёму инициативу «Перекресток мира».
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