Посол Армении представил главе МИД Швеции инициативу «Перекресток мира»

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём 26 октября принял посла Армении Анну Агаджанян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в Швеции, министр Билльстрём подтвердил оказываемую Швецией продолжительную поддержку Армении. Были обсуждены региональные развития, перспективы расширения двусторонней повестки Армения-Швеция, а также вопросы углубления сотрудничества в рамках ЕС.

Посол представил министру Билльстрёму инициативу «Перекресток мира».