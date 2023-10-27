Католикос Всех Армян Гарегин Второй принял министра иностранных дел и торговли Венгрии

Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин Второй 27 октября принял в Первопрестольном Святом Эчмиадзине министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сийярто.

Как сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина, Его Высокопреосвященство, приветствуя визит министра иностранных дел и торговли Венгрии в Первопрестольный Святой Эчмиадзин, коснулся вопроса восстановления дипломатических отношений между Арменией и Венгрией. Гарегин Второй отметил, что визит министра в Армению, безусловно, будет способствовать дальнейшему развитию и сближению армяно-венгерских связей и взаимодействия.

В ходе беседы Католикос Всех Армян коснулся экспансионистской политики Азербайджана и вызовов безопасности, стоящих перед Арменией, а также отметил необходимость четких и последовательных шагов международного сообщества по обузданию безудержных агрессивных устремлений Азербайджана.

В лице министра Гарегин Второй выразил признательность и благодарность правительству Венгрии за помощь в репатриации пяти армянских военнопленных в 2021 году, а также за поддержку и помощь, оказанную христианским общинам в странах Ближнего Востока, Армянской Церкви, Армении и вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха в эти трудные дни.

Католикос коснулся также проблем возвращения пленных и сохранения духовного и культурного наследия Нагорного Карабаха.

Министр Петер Сийярто высоко оценил роль Армянской Апостольской церкви в восстановлении дипломатических связей между Арменией и Венгрией.

Министр подчеркнул, что армянский и венгерский народы имеют общую христианскую систему ценностей, которая является важной основой для дальнейшего укрепления и развития отношений.

Министр иностранных дел и торговли Венгрии также подчеркнул, что Венгрия готова реализовать различные программы поддержки вынужденных переселенцев Арцаха, а также предпринять последовательные шаги в направлении сохранения духовного и культурного наследия Нагорного Карабаха.