В секторе Газа перестали работать связь и интернет

Услуги связи и интернета перестали работать в секторе Газа. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

"Услуги связи и интернета полностью прекратили работу в секторе Газа", - говорится в сообщении телеканала.

По информации телеканала, Израиль в эти минуты наносит массированные удары по сектору Газа.