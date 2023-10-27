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В секторе Газа перестали работать связь и интернет

В секторе Газа перестали работать связь и интернет

Услуги связи и интернета перестали работать в секторе Газа. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

"Услуги связи и интернета полностью прекратили работу в секторе Газа", - говорится в сообщении телеканала.

По информации телеканала, Израиль в эти минуты наносит массированные удары по сектору Газа.


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