Главная цель Грузии – установление мира между Арменией и Азербайджаном: председатель парламента Грузии

Главная цель и задача Грузии – установление мира между Арменией и Азербайджаном, и для подписания мирного соглашения есть позитивные сдвиги. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik Georgia, об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Нашей главной целью и задачей является установление мира между Арменией и Азербайджаном. Я рад, что в этом плане есть позитивные сдвиги для подписания мирного соглашения. Я надеюсь, что это будет реализовано как можно скорее, потому что в общих интересах нашего региона сделать наш регион пространством мира и безопасности", – заявил Папуашвили.

Как отметил глава законодательного органа, Грузия не только исторически, но и в недавнем прошлом всегда была местом и страной, которая предоставляла друзьям – Армении и Азербайджану – возможность встречаться для предметных обсуждений.

"Это всегда делалось в разных форматах и на разных уровнях. Грузия – это чуть ли не единственная страна, к которой обе страны испытывают абсолютное доверие, потому что в период конфликта, который произошел в этом регионе, кстати, все власти подтвердили, что мы сохраняем полный нейтралитет в отношении этого конфликта", – отметил Папуашвили.

Что касается роли Грузии, то здесь, по словам Папуашвили, у главы грузинского правительства особенно тесные отношения как с премьером Армении, так и с премьером и президентом Азербайджана.