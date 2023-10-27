Обсуждены возможности организации прямых рейсов между Арменией и Великобританией
19:31, 27 Октябрь 2023
Министр экономики Армении Ваан Керобян в Лондоне провел встречу с министром государственного департамента бизнеса и торговли Тимоти Минто. Как сообщает Арменпресс, Керобян написал об этом на своей странице в Facebook.
Он отметил, что в ходе встречи были обсуждены вопросы торговли, услуг и инвестиций.
“Мы также затронули возможности организации прямых рейсов между Арменией и Великобританией”, - написал Керобян.
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