В Иране начались масштабные учения сухопутных войск

Сухопутные войска Ирана начали двухдневные учения "Эктэдар 1402" ("Мощь 2023") с участием различных соединений. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил агентству Fars бригадный генерал армии республики Карим Чашак.

"Сухопутные силы армии Исламской Республики Иран начали учения "Эктэдар 1402", в которых примут участие различные бронетанковые, пехотные, мобильные штурмовые бригады, силы быстрого реагирования ракетных, вертолетных войск, беспилотных отрядов, инженерные войска и прочие элементы поддержки (ведения военных действий. — прим. ред.)", — приводит его слова агентство.

Учения проходят в районе Насрабада, недалеко от города Исфахан, расположенного в центральной части страны.