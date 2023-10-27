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Совет Европы подчеркнул свою поддержку стабильному и долгосрочному миру между Арменией и Азербайджаном

Совет Европы подчеркнул свою поддержку стабильному и долгосрочному миру между Арменией и Азербайджаном

Совет Европы подчеркнул свою постоянную поддержку содействию стабильному и долгосрочному миру между Арменией и Азербайджаном, основанному на принципах признания суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности.

Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в принятой по итогам двухдневного саммита Совет Европы резолюции, в которой также говорится об урегулировании армяно-азербайджанских отношений.

Совет Европы подчеркнул важность обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, в том числе тех, кто хочет вернуться в свои дома.

Совет Европы выразил поддержку процессу армяно-азербайджанского урегулирования при посредничестве Брюсселя и призвал стороны к добросовестному участию и завершению процесса к концу года.

В принятой на саммите ЕС резолюции также говорится, что Совет Европы приглашает Верховного представителя и Комиссию представить варианты наилучшего укрепления отношений ЕС-Армения во всех измерениях.


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