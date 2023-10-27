Представители Армянской Апостольской церкви провели встречу с генеральным секретарем ОБСЕ 

Патриаршие делегаты и руководители епархий Армянской Апостольской церкви в европейских странах архиепископ Хажак Парсамян, епископ Татев Акопян, епископ Серовбе Исаханян и епископ Тиран Петросян 25 октября в Вене провели встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

Как сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина, в ходе встречи представители ААЦ передали госпоже Шмид благословения и наилучшие пожелания Католикоса Всех Армян Гарегина Второго, а также представили проводимую Армянской Армянской церковью работу, направленную на региональный мир, заботу о нуждах и защите прав вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, а также сохранению исторического, культурного и религиозного наследия.

Святые отцы подчеркнули, что хотя Европарламент осудил ужасные преступления, совершенные властями Азербайджана против армян Нагорного Карабаха, а ряд стран принял резолюции, осуждающие геноцидальные действия Азербайджана, Баку по-прежнему игнорирует призывы и решения международного сообщества. .

На встрече духовные лидеры отметили, что настало время международному сообществу ввести санкции против Азербайджана в ответ на проводимую властями этой страны политику геноцида и этнической чистки армян Нагорного Карабаха, чтобы предотвратить дальнейшие проявления воинственной политики Баку.

Такое отношение Азербайджана должно стать поводом для Евросоюза пересмотреть свои отношения с последним, провести тщательное расследование военных преступлений, а также создать международные гарантии для обеспечения возвращения переселенных арцахских армян на историческую родину, а также их безопасной жизни и средств к существованию.

Г-жа Шмид заверила, что ОБСЕ и она лично сделают все возможное, чтобы способствовать установлению прочного и справедливого мира в регионе, который также должен учитывать право на возвращение карабахцев и их безопасную жизнь на родине. Генеральный секретарь также заверила, что ОБСЕ продолжит оказывать поддержку для решения гуманитарных и психологических потребностей вынужденных переселенцев.

Святые отцы от имени руководителей всех епархий Армянской Апостольской церкви в Европе направили госпоже Шмид письмо, в котором были представлены основные моменты, ставшие предметом обсуждения в ходе встречи.