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Посол Армении провел встречу с министром обороны Греции

Посол Армении провел встречу с министром обороны Греции

Министр обороны Греции Никос Дендиас принял Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Армения в Греческой Республике Тиграна Мкртчяна. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в Греции, в ходе встречи были обсуждены возможности дальнейшего развития традиционно дружественных отношений между Арменией и Грецией, придания нового импульса сотрудничеству в сфере обороны, а также перспективы организации взаимных двусторонних визитов в ближайшем будущем.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, ситуации, сложившейся в результате применения Азербайджаном силы в Нагорном Карабахе, а также относительно вынужденных переселенцев и программ их поддержки, переговорного процесса и др.


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