Вынужденные переселенцы из НК получат возможность зарегистрироваться в государственном реестре населения Армении

Заместитель министра внутренних дел Армении Арпине Саркисян отметила, что в ближайшее время вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха получат возможность зарегистрироваться в государственном реестре населения Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, об этом Саркисян сказала на пресс-конференции из “Гуманитарного центра” правительства.

Заместитель министра внутренних дел добавила, что правительство в рамках своего решения закрепило два вида удостоверяющих личность документов, один из которых - синий паспорт Республики Армения, а второй - свидетельство, удостоверяющее статус временной защиты.

По ее словам, на внутригосударственном уровне оба документа могут свободно использоваться при совершении различных сделок. Решением правительства предусмотрено положение, которое вступит в силу через 3 месяца, о том, что оба эти документа должны вместе использоваться при выезде с территории Республики Армения.