Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 27-10-23

ЕРЕВАН, 27 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 27 октября, курс доллара США вырос на 0.07 драмa и составил 402.55 драм. Курс евро вырос на 0.72 драмa и составил 424.77 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 4.34 драм. Курс британского фунта вырос на 1.90 драмa и составил 487.93 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 102.95 драмa и составила 25561.01 драм. Цена серебра выросла на 2.12 драмa и составила 297.28 драм.