Время в Ереване: 11:07:36,   31 Октябрь 2023

Азиатские индексы снизились - 27-10-23

Азиатские индексы снизились - 27-10-23

ТОКИО, 27 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 27 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.27% и составил 30991.69 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.37% и составил 2254.65 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.99% и составил 3017.78 пункта, а HANG SENG вырос на 2.08% и составил 17398.73 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]