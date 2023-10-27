Азиатские индексы снизились - 27-10-23

ТОКИО, 27 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 27 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.27% и составил 30991.69 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.37% и составил 2254.65 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.99% и составил 3017.78 пункта, а HANG SENG вырос на 2.08% и составил 17398.73 пункта.