Что даст статус временной защиты вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха? 

Заместитель министра внутренних дел Арпине Саркисян представила подробности принятого на вчерашнем заседании правительства решения о предоставлении статуса временной защиты вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха.

“Благодаря статусу временной защиты наши соотечественники смогут иметь более высокую степень защиты как на территории Республики Армения, так и за ее пределами. Почему? Потому что в силу статуса временной защиты, согласно закону Республики Армения “О беженцах и убежище”, наши соотечественники фактически признаются беженцами и пользуются всеми международными конвенционными механизмами и, по сути, находятся под международной защитой как на территории Республики Армения, так и за пределами территории Республики Армения”, - как сообщает Арменпресс, отметила Арпине Саркисян и добавила, что статус будет предоставлен сроком на один год, а возможность продления также запланирована в рамках решения правительства.

“В решении правительства также уточняется, каким субъектам, по сути, предоставляется такой статус. В решении выделены три группы лиц. В первую группу входят те лица, которые в настоящее время состоят на учете в реестре населения Нагорного Карабаха. Вторая группа лиц – это те, кто хоть и не имеет регистрации, но последним адресом регистрации у них был Нагорный Карабах. Также те лица, которые не были зарегистрированы в реестре населения Нагорного Карабаха, но в результате вынужденного переселения были зарегистрированы в базе данных, которую ведет Служба миграции и гражданства МВД. Исключение составляют лица, имеющие гражданство другой страны”, - сказала заместитель министра внутренних дел.

Арпине Саркисян отметила, что статус присваивается автоматически и для его получения не требуется предпринимать никаких действий.