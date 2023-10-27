Время в Ереване: 11:07:36,   31 Октябрь 2023

Что даст статус временной защиты вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха? 

Что даст статус временной защиты вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха? 

Заместитель министра внутренних дел Арпине Саркисян представила подробности принятого на вчерашнем заседании правительства решения о предоставлении статуса временной защиты вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха. 

Благодаря статусу временной защиты наши соотечественники смогут иметь более высокую степень защиты как на территории Республики Армения, так и за ее пределами. Почему? Потому что в силу статуса временной защиты, согласно закону Республики Армения “О беженцах и убежище”, наши соотечественники фактически признаются беженцами и пользуются всеми международными конвенционными механизмами и, по сути, находятся под международной защитой как на территории Республики Армения, так и за пределами территории Республики Армения”, - как сообщает Арменпресс, отметила Арпине Саркисян и добавила, что статус будет предоставлен сроком на один год, а возможность продления также запланирована в рамках решения правительства.

В решении правительства также уточняется, каким субъектам, по сути, предоставляется такой статус. В решении выделены три группы лиц. В первую группу входят те лица, которые в настоящее время состоят на учете в реестре населения Нагорного Карабаха. Вторая группа лиц – это те, кто хоть и не имеет регистрации, но последним адресом регистрации у них был Нагорный Карабах. Также те лица, которые не были зарегистрированы в реестре населения Нагорного Карабаха, но в результате вынужденного переселения были зарегистрированы в базе данных, которую ведет Служба миграции и гражданства МВД. Исключение составляют лица, имеющие гражданство другой страны”, - сказала заместитель министра внутренних дел.

Арпине Саркисян отметила, что статус присваивается автоматически и для его получения не требуется предпринимать никаких действий.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]