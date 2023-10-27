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Спикер Парламента Армении не исключает позитивных сдвигов в отношениях с Турцией уже в ближайшее время

Спикер Парламента Армении не исключает позитивных сдвигов в отношениях с Турцией уже в ближайшее время

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян не исключает, что отношения с Турцией в ближайшем будущем изменятся в положительную сторону.

Как сообщает «Арменпресс», такое мнение Симонян выразил на брифинге с журналистами.

Говоря о проекте «Перекресток мира», Симонян заявил, что он нацелен на мир, тема «коридора» уже не актуальна, а переговоры о мире активизированы не только со стороны руководства Армении, но и соседних стран.

«Никто ничего не сдаст. Будут открыты дороги, будет торговля, экономика РА будет развиваться, и у нас наконец-то будет мир. Делая выводы из выступления премьер-министра и последних данных, я не исключаю, что в наших отношениях с Турцией (открытие границы: ред.) в ближайшем будущем, скорее всего, будут какие-то позитивные изменения», - заявил спикер Национального собрания.


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