Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию, возглавляемую министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, находящуюся с рабочим визитом в Армении. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение Управления информации и общественных связей Аппарата премьер-министра.

Премьер-министр приветствовал визит Петера Сийярто в Ереван и подчеркнул продолжительность армяно-венгерского диалога и его последовательное развитие в различных направлениях. Никол Пашинян отметил шаги, направленные на развитие сотрудничества в сфере экономики, образования, культуры, авиации и в других сферах.

Петер Сийярто поблагодарил за теплый прием и подчеркнул положительную динамику в двусторонних отношениях, важность взаимных визитов на высоком уровне. Петер Сийярто сообщил, что венгерское правительство намерено открыть консульство в Ереване, что также будет способствовать расширению армяно-венгерских отношений.

Никол Пашинян коснулся и принудительного перемещения более 100 000 наших соотечественников из Нагорного Карабаха в результате этнической чистки Азербайджана и создавшейся гуманитарной ситуации, шагов, предпринятых правительством РА для решения существующих проблем.

На встрече были обсуждены и вопросы, касающиеся отношений Армения-Европейский Союз, а также регионального сотрудничества.