На встрече с делегацией Индии в Межпарламентском союзе вице-спикер НС представил идею «Перекрестка мира»

В рамках 147-й Ассамблеи Межпарламентского союза делегация, возглавляемая вице-спикером НС РА Акопом Аршакяном, встретилась с индийской делегацией.

Акоп Аршакян отметил, что приоритетом внешней политики Армении является укрепление и углубление многосторонних отношений с Индией, которая является одной из крупнейших и наиболее динамично развивающихся демократий мира.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Национального собрания, вице-спикер подчеркнул межпарламентское сотрудничество, которое всегда находилось на высоком уровне и играет ключевую роль в развитии сотрудничества между нашими государствами.

«Действующая в Национальном собрании группа дружбы Армения-Индия, которую я имею честь возглавлять, традиционно является одной из крупнейших групп. Я надеюсь на создание группы дружбы с Арменией и в Парламенте Индии, что предоставит прекрасную возможность для более активного сотрудничества», - сказал Акоп Аршакян.

«Армения заинтересована в развитии взаимовыгодного сотрудничества с дружественной Индией в различных сферах, включая оборону, культуру, науку и образование, высокие технологии, туризм и другие сферы.

Акоп Аршакян представил выдвинутую Арменией идею «Перекрестка мира», подчеркнув важность дорожной карты мира для всего региона.

Депутаты индийской делегации подчеркнули, что Армения является ключевым партнером Индии, отметив, что отношения между сторонами сегодня отражают многовековую дружбу индийского и армянского народов.

Индийские депутаты напомнили, что в Мадрасе и в Калькутте есть армянские церкви и образовательные центры. Первое армянское издание было напечатано в Индии, даже запись первой индийской звуковой пластинки была сделана ​ певцом армянского происхождения.

Депутаты индийской делегации выразили благодарность за возможность обучения в Армении более чем 4000 индийским студентам.

Депутаты подтвердили готовность приложить усилия для развития отношений.

В составе делегации НС Армении также - депутаты Цовинар Варданян и Арсен Торосян.