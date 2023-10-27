Армянская сторона считает общение с премьер-министром Азербайджана полезным в плане выяснения  нюансов по ряду вопросов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Азербайджана Али Асадов присутствовали на официальном обеде, данном от имени премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в рамках Международной конференции «Шелковый путь». Конференция прошла в Тбилиси 26 октября. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение Управления информации и общественных связей Аппарата премьер-министра.

«На обеде три премьер-министра сидели за одним столом. Они сидели за одним столом и в зале приема и проводов высокопоставленных гостей.

Они были вместе в течение нескольких часов, (на официальном обеде другие премьер-министры не присутствовали).

При общении затрагивались различные вопросы, в том числе и связанные с урегулированием отношений между Арменией и Азербайджаном.

Согласно сообщению Управления информации и общественных связей Аппарата премьер-министра, общение имело неформальный, незапланированный характер. Армянская сторона такое общение с премьер-министром Азербайджана считает полезным, в плане выяснения нюансов позиций сторон по ряду вопросов.

Грузинская сторона организовала все официальные и неофициальные мероприятия конференции «Шелковый путь» на высоком уровне, за что премьер-министр Пашинян поблагодарил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.