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Премьер-министр Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Ли Кэцяна

Премьер-министр Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Ли Кэцяна

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования премьер-министру Госсовета Китайской Народной Республики Ли Цяну в связи с кончиной седьмого премьер-министра Китая Ли Кэцяна.

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространил Аппарат премьер-министра РА.

 В телеграмме говорится:

«Ваше Превосходительство, я был глубоко опечален, узнав о смерти Ли Кэцяна, седьмого премьер-министра Госсовета Китайской Народной Республики.

При г-не Ли Кэцяне Китайская Народная Республика и китайский народ стали очевидцами беспрецедентного экономического подъема и достижений. Уверен, что его доброе имя и память останутся в сердцах каждого.

От имени армянского народа и правительства РА выражаем глубочайшие соболезнования и поддержку Вам и дружественному народу Китая, желаем выдержки и силы духа семье и близким г-на Ли Кецяна».


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