74 фильма из 28 стран: стартует Международный фестиваль детских и юношеских фильмов «Ролан»

С 31 октября по 4 ноября в Армении пройдет IXX Международный детский кинофестиваль «Ролан». В этом году фестиваль пройдет в Ереване и в 4 областях: Лори, Шираке, Тавуше и Гегаркунике. Фестиваль посвящен 100-летию армянского кино. На состоявшейся в пресс-холле «Арменпресс» пресс-конференции президент Фонда «Ролан Быков», директор XIX Международного фестиваля детских и юношеских фильмов Нуне Манукян сообщила, что в программе фестиваля 74 фильма из 28 стран мира. На участие поступило 186 заявок из 38 стран.

«В этом году фестиваль носит название «Навстречу надежде». Мы стремимся к тому, чтобы выбранные фильмы имели смысл и были понятны детям. Послание этого года - надежда. После недавних трагических событий в Нагорном Карабахе мы думали, делать фестиваль или нет. Это была сложная морально-психологическая задача, но мы решили ее реализовать, поставив в заголовок «Надежда», - сказала Нуне Манукян.

В рамках XIX Международного фестиваля детского кино «Ролан» представлены следующие конкурсные и внеконкурсные номинации: «Гран-при», «Лучший полнометражный игровой фильм», «Лучший короткометражный игровой фильм», «Лучший полнометражный анимационный фильм», «Лучший короткометражный анимационный фильм», «Лучший Вышеградский фильм», «Лучший французский фильм» и другие. Также учреждена внеконкурсная номинация «Дети детям».

В рамках фестиваля будет эксклюзивный показ фильмов, завоевавших множество международных наград: «Оборотни», «Белль и Себастьян. Новое поколение», «Даже мышкам есть место на небесах», «Шляпа», «Мусорный ящик» и другие.

Одной из специальных программ фестиваля этого года станет «Панорама армянских фильмов-100», посвященная 100-летию армянского кино, в которой представлены 12 армянских фильмов.

С 2017 года Фонд «Ролан Быков» Армении в рамках специальных программ фестиваля сотрудничает с Международным фондом «Вышеград». Специальная программа, реализуемая в этом году, будет «Вышеград + Армения. Новые возможности для межкультурного диалога».

«В программе фестиваля много разножанровых, интересных фильмов. Предлагаем ознакомиться со списком фильмов и обязательно принять участие. Фестиваль, который проводится в 19-й раз, успешно выполняет поставленные перед ним задачи. В нашей повестке образовательная составляющая, популяризация фильмов, особенно отечественного производства, обеспечение доступности лучших фильмов и в областях», - рассказала Нуне Манукян.