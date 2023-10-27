Министр иностранных дел Венгрии выразил надежду, что программа Восточного партнерства укрепит отношения Армения-ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что программа Евросоюза «Восточное партнерство» расширит сотрудничество между Арменией и Евросоюзом и укрепит отношения.

Как передает «Арменпресс», Петер Сийярто заявил об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в Ереване, отвечая на вопрос, поддерживает ли Венгрия участие Армении в проекте «Черноморский подводный электрокабель».

Что касается сотрудничества между Евросоюзом и Арменией, министр иностранных дел Венгрии заявил, что они заинтересованы в расширении ЕС. «Мы поддерживаем развитие внешних связей. Сейчас, когда конкурентоспособность ЕС снижается, мы считаем, что связи внешнего партнерства в такой ситуации становятся более значимыми. Чем больше стран ЕС сможет поддержать, тем больше у нас шансов остановить трагическое снижение конкурентоспособности ЕС», - сказал Сийярто.

По его словам, именно поэтому они всегда поддерживали политику ЕС «Восточное партнерство», в которой заинтересованы и Армения, и Азербайджан. «Мы хотим, чтобы ЕС сделал как можно больше финансовых инвестиций в эту программу. И мы надеемся, что программа «Восточное партнерство» расширит сотрудничество и укрепит ваши связи с ЕС», - сказал он.

В совместном заявлении премьер-министра Армении и президента Еврокомиссии от 5 октября было отмечено, что Комиссия поддержит участие Армении в таких региональных проектах, как «Черноморский подводный электрокабель».