Армения и Венгрия выразили готовность к практическим шагам в различных сферах

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркнули возможность сотрудничества в сфере энергетики.

Как передает «Арменпресс», Арарат Мирзоян сообщил об этом на совместной пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Венгрии.

Это первый визит министра иностранных дел Венгрии в Армению после восстановления дипломатических отношений между двумя странами. Мирзоян сообщил, что ведется работа по организации новых взаимных визитов.

«Мы с Петером Сийярто обсудили перспективы армяно-венгерского диалога, выразив готовность с обеих сторон предпринять практические шаги в различных областях, в частности, в направлении политического диалога, экономических отношений, реализации действительно серьезного потенциала в научной, образовательной области, области культуры, содействия возможным инвестициям в экономику. Мы подчеркнули возможность сотрудничества и в сфере энергетики», - сказал Сийярто.

Министры иностранных дел двух стран обсудили и возможности децентрализованного сотрудничества.

Армения высоко ценит существование армянской общины, официально признанной национальным меньшинством в Венгрии, и заботу венгерского правительства об армянской общине. Одним из ярких примеров министр иностранных дел Армении назвал повторное открытие Армянской католической церкви Св. Григория Просветителя в Будапеште.

Министры иностранных дел Армении и Венгрии обсудили вопросы, связанные с расширением партнёрства между Арменией и Евросоюзом. Была обсуждена вовлеченность Армении в различные региональные программы, в частности, обращаясь к совместному заявлению премьер-министра Армении и председателя Европейской комиссии от 5 октября. В заявлении отмечается, что комиссия поддержит участие Армении в региональных проектах, таких как «Черноморский подводный электрокабель».