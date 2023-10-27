Венгрия предоставит финансовую помощь семьям принудительных переселенцев из Нагорного Карабаха

Венгрия сделает все для развития отношений с Арменией. В знак этого Венгрия предоставит 40 миллионов форинтов (более 110 000 долларов) для поддержки семей, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совместной пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в Ереване.

Сийярто заверил, что Венгрия является одной из стран, которая стремится к мирному урегулированию любых конфликтов и войн, также выступает и за мирное урегулирование в Кавказском регионе.

«Мы хотим, чтобы Армения и Азербайджан смогли как можно скорее подписать мирное соглашение, которое будет гарантировать, что люди в регионе будут жить мирно и спокойно в ближайшие десятилетия. Все жители региона заслуживают мира и спокойствия после десятилетий страданий», - заявил министр иностранных дел Венгрии.

Министр напомнил, что в 2021 году Венгрия вела переговоры с Азербайджаном по вопросу возвращения в Армению пяти военнопленных.

«Позвольте заверить, что Венгрия и впредь будет делать все для развития наших связей. В знак этого мы предоставим еще 40 миллионов форинтов для поддержки семей, переехавших в Армению из Нагорного Карабаха. При необходимости мы готовы принять участие в лечении этих людей, наши медицинские учреждения готовы принять детей этих семей. Венгерские детские лагеря также готовы сделать это, - сказал глава МИД Венгрии».

31 августа 2012 года, решением Совета национальной безопасности РА, были прерваны дипломатические отношения между Арменией и Венгрией. 1 декабря 2022 года в рамках Министерского форума ОБСЕ в Лодзи состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Венгрии Арарата Мирзояна и Петера Сийярто, на которой была достигнута договоренность о восстановлении полноценных дипломатических отношений.