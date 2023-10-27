Грузия выразила готовность выступить нейтральным посредником в урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном

Грузия готова выступить объективным и нейтральным посредником в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на новостное онлайн издание «Грузия Online», об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«Грузия, как искренний посредник, друг Армении и Азербайджана, заинтересована в установлении мира в регионе. Грузия и я, как глава правительства, готовы участвовать в этом процессе», - заявил премьер-министр Грузии.