Грузия выразила готовность выступить нейтральным посредником в урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном
13:25, 27 Октябрь 2023
Грузия готова выступить объективным и нейтральным посредником в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.
Как передает «Арменпресс», со ссылкой на новостное онлайн издание «Грузия Online», об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
«Грузия, как искренний посредник, друг Армении и Азербайджана, заинтересована в установлении мира в регионе. Грузия и я, как глава правительства, готовы участвовать в этом процессе», - заявил премьер-министр Грузии.
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