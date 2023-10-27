Венгрия выразила готовность содействовать сохранности армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе

На встрече с министром иностранных дел Армении министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил готовность вмешаться и внести свой вклад в дело сохранения армянского культурного и духовного наследия в Нагорном Карабахе.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с главой МИД Венгрии.

«После принудительного изгнания армян из Нагорного Карабаха, вопрос оставшегося там армянского культурного и духовного наследия стал намного острее. Ранее мы обращались в ЮНЕСКО, к другим международным партнерам, было решение направить миссию ЮНЕСКО в Нагорный Карабах и в соседние регионы. Но из-за множества препятствий, создаваемых Азербайджаном, этот визит до сих пор так и не состоялся. Сейчас, эта миссия более востребована», - сказал Мирзоян.

Армянская сторона надеется, что визит этой миссии состоится, работы в этом направлении ведутся.

Министр иностранных дел также поблагодарил министра иностранных дел Венгрии.

«Он выразил искреннее желание вмешаться и внести свой вклад в эту важную работу, обеспечив сохранение армянского культурного и духовного наследия, а также доступ в эти места», - отметил министр иностранных дел.