США объявили об отправке на Ближний Восток около 900 военнослужащих

Соединенные Штаты Америки отправят на Ближний Восток еще около 900 военнослужащих, в основном операторов систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер на очередном брифинге для журналистов.

«Я могу подтвердить, что с момента нашего первоначального объявления о расстановке сил на Ближнем Востоке, еще около 900 военнослужащих были направлены или в настоящее время доставляются в зону ответственности Центрального командования США», - сообщил он.

Райдер уточнил, что в основном это операторы систем ПВО и ПРО.

Представитель Пентагона добавил, что в Израиль военные не поедут.

Райдер отказался сообщить, где конкретно будут развернуты эти войска.