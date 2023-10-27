США объявили об отправке на Ближний Восток около 900 военнослужащих
Соединенные Штаты Америки отправят на Ближний Восток еще около 900 военнослужащих, в основном операторов систем противовоздушной и противоракетной обороны.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер на очередном брифинге для журналистов.
«Я могу подтвердить, что с момента нашего первоначального объявления о расстановке сил на Ближнем Востоке, еще около 900 военнослужащих были направлены или в настоящее время доставляются в зону ответственности Центрального командования США», - сообщил он.
Райдер уточнил, что в основном это операторы систем ПВО и ПРО.
Представитель Пентагона добавил, что в Израиль военные не поедут.
Райдер отказался сообщить, где конкретно будут развернуты эти войска.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм