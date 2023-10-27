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США объявили об отправке на Ближний Восток около 900 военнослужащих

США объявили об отправке на Ближний Восток около 900 военнослужащих

Соединенные Штаты Америки отправят на Ближний Восток еще около 900 военнослужащих, в основном операторов систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер на очередном брифинге для журналистов.

«Я могу подтвердить, что с момента нашего первоначального объявления о расстановке сил на Ближнем Востоке, еще около 900 военнослужащих были направлены или в настоящее время доставляются в зону ответственности Центрального командования США», - сообщил он.

Райдер уточнил, что в основном это операторы систем ПВО и ПРО.

Представитель Пентагона добавил, что в Израиль военные не поедут.

Райдер отказался сообщить, где конкретно будут развернуты эти войска.


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