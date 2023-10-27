Между Арменией и Азербайджаном возможен мир при взаимном признании территориальной целостности: министр ИД РА

Достичь мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном возможно, если будет взаимное признание территориальной целостности и будет проведена делимитация границ.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с главой МИД Венгрии.

«Для долговременного и достойного мира для нашего народа на Южном Кавказе жизненно важно обеспечить исключение применения силы, а также ксенофобской политики, поскольку мы уже становились свидетелями их проявлений, о чем неоднократно говорилось. Всего месяц назад в Нагорном Карабахе была завершена политика этнической чистки, более 100 000 армян насильственно были изгнаны из Нагорного Карабаха, покинули свою историческую родину и нашли убежище в Республике Армения в качестве беженцев», - сказал министр.

Мирзоян считает, что прочный мир в регионе требует приверженности и активных действий всех стран региона и отказа от крайних устремлений.

«Можно достичь прочного мира между Арменией и Азербайджаном, заключения мирного договора, если будет однозначно признана территориальная целостность Армении и Азербайджана и будет осуществлена делимитация границ двух стран на основе Алма-Атинской декларации 1991 года и последних карт СССР», - сказал Мирзоян.

Он подчеркнул, что эти ориентиры неслучайно нашли отражение в четырехстороннем заявлении, принятом в Гранаде 5 октября. Армения рассчитывает и на практическое содействие других международных партнеров.

В целях создания взаимного доверия министр иностранных дел Армении подчеркнул необходимость рассмотрения прав народа Нагорного Карабаха, а также решения вопроса сохранения богатого армянского наследия, оставшегося в Нагорном Карабахе.