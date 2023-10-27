Пентагон сообщил о двух ударах по складам иранского оружия в Сирии

Два истребителя F-16 ВВС США нанесли авиаудары по складам оружия и боеприпасов в Сирии, которые, по утверждению США, принадлежат иранскому Корпусу стражей исламской революции.

Как передает «Арменпресс», об этом журналистам в ходе брифинга сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.

По их версии, авиаудары были нанесены двумя истребителями по складам, где «хранились оружие и боеприпасы, которые применялись при нападении на американские войска в Сирии и Ираке». Представитель американского военного ведомства заявил, что «в районе нанесения ударов не было гражданских лиц». Однако, он не ответил на вопрос, присутствовали ли члены КСИР на складах вблизи границы с Ираком в момент ударов. По словам представителя Пентагона, все удары точно попали в цели.