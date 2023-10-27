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Венгрия намерена открыть в Ереване консульство

Венгрия намерена открыть в Ереване консульство

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на встрече с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном попросил согласия на открытие в Ереване консульства Венгерии.

Как передает «Арменпресс», Петер Сиярто сообщил об этом на совместной пресс-конференции после встречи с министром ИД Армении в МИД РА.

«Я попросил согласия на открытие в Ереване консульства Венгрии», - сказал министр.

Сийярто добавил, что Wizz Air будет предложено добавить рейс Ереван-Будапешт, чтобы обеспечить физическое прямое сообщение между Арменией и Венгрией.

31 августа 2012 года решением Совета национальной безопасности РА были прерваны дипломатические отношения между Арменией и Венгрией. 1 декабря 2022 года в рамках Министерского форума ОБСЕ в Лодзи состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Венгрии Арарата Мирзояна и Петера Сийярто, в ходе которой была достигнута договоренность о восстановлении полноценных дипломатических отношений.


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