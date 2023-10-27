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В Тбилиси состоялось неформальное общение между премьер-министрами Армении и Азербайджана

В Тбилиси состоялось неформальное общение между премьер-министрами Армении и Азербайджана

26 октября в Тбилиси между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и премьер-министром Азербайджана Али Асадовым было неформальное общение.

«Арменпресс» об этом сообщили в Управлении информации и общественных связей Аппарата премьер-министра РА.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Азербайджана Али Асадов 26 октября в Тбилиси, Грузия, принимали участие в IV Международной конференции «Шелковый путь».

«После официального ужина между премьер-министрами Грузии, Армении и Азербайджана было неформальное общение», - сообщили в Аппарате премьер-министра.


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