В Тбилиси состоялось неформальное общение между премьер-министрами Армении и Азербайджана
12:36, 27 Октябрь 2023
26 октября в Тбилиси между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и премьер-министром Азербайджана Али Асадовым было неформальное общение.
«Арменпресс» об этом сообщили в Управлении информации и общественных связей Аппарата премьер-министра РА.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Азербайджана Али Асадов 26 октября в Тбилиси, Грузия, принимали участие в IV Международной конференции «Шелковый путь».
«После официального ужина между премьер-министрами Грузии, Армении и Азербайджана было неформальное общение», - сообщили в Аппарате премьер-министра.
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