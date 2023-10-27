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Делегация Франции присутствовала на презентации анимационного фильма «Zako», состоявшейся в Музее Параджанова

Делегация Франции присутствовала на презентации анимационного фильма «Zako», состоявшейся в Музее Параджанова

В рамках визита в Армению делегация, возглавляемая министром культуры Французской Республики Римой Абдул Малак, посетила Музей Сергея Параджанова. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило Министерство ОНКС РА.

Гостей сопровождали министр ОНКС РА Жанна Андреасян и заместители министра Артур Мартиросян, Даниел Даниелян, Альфред Кочарян, и мэр Еревана Тигран Авинян.

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Гости осмотрели экспонаты музея, ознакомились с творчеством кинорежиссера, сценариста, художника Сергея Параджанова.

В Музее Параджанова в рамках фестиваля «ReAnimania» состоялась презентация полнометражного анимационного фильма «Zako». Фильм создан при армяно-французском сотрудничестве. Он посвящен художнику Саргису Мангасаряну, его жизни.

На показе присутствовала и Кетрин Тротман, президент крупнейшего европейского фонда совместного кинопроизводства, кинопроката Eurimages, находящаяся в нашей стране по приглашению Национального киноцентра Армении.

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