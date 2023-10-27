В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1

В провинции Южный Хорасан, на востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземного толчка находился в 94 км к юго-востоку от города Бирдженд с населением 196 000 человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сообщений о разрушениях и пострадавших пока нет.