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В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1

В провинции Южный Хорасан, на востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземного толчка находился в 94 км к юго-востоку от города Бирдженд с населением 196 000 человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сообщений о разрушениях и пострадавших пока нет.


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