В МИД Армении началась приватная встреча министров иностранных дел Армении и Венгрии
10:39, 27 Октябрь 2023
В МИД Армении началась приватная встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-секретарь МИД РА Ани Бадалян.
«Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто прибыл в МИД РА. Между министрами иностранных дел Армении и Венгрии проходит приватная встреча, после которой состоится встреча в расширенном формате», - написала Ани Бадалян на своей странице в Facebook.
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