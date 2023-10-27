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В МИД Армении началась приватная встреча министров иностранных дел Армении и Венгрии

В МИД Армении началась приватная встреча министров иностранных дел Армении и Венгрии

В МИД Армении началась приватная встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-секретарь МИД РА Ани Бадалян.

«Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто прибыл в МИД РА. Между министрами иностранных дел Армении и Венгрии проходит приватная встреча, после которой состоится встреча в расширенном формате», - написала Ани Бадалян на своей странице в Facebook.


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