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Индия рассматривает вопрос поставки Армении новой партии вооружения

Индия рассматривает вопрос поставки Армении новой партии вооружения

Индия рассматривает возможность поставки Армении новой партии вооружения. Как передает «Арменпресс», об этом пишет газета «The Economic Times».

«Индия думает о поставке новой партии вооружений своему стратегическому союзнику на Южном Кавказе - Армении, после успешной поставки первой партии оружия в прошлом году», - пишет издание.

Отмечается, что недавно высокопоставленный чиновник из Армении прибыл в Нью-Дели и провел обсуждения по этому поводу. Журнал подчеркивает, что Индия стала надежным поставщиком вооружения для Армении.

Подробностей о новых поставках пока нет, однако, как отмечает издание, армянские наблюдатели, пожелавшие остаться анонимными, сообщили, что в партии может быть техника, которая послужит сдерживающим фактором в конфликте с Азербайджаном.

Ранее Индия поставила Армении реактивные системы залпового огня «Пинака», а также противотанковые ракеты и партию боеприпасов.


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