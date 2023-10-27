Индия рассматривает вопрос поставки Армении новой партии вооружения

Индия рассматривает возможность поставки Армении новой партии вооружения. Как передает «Арменпресс», об этом пишет газета «The Economic Times».

«Индия думает о поставке новой партии вооружений своему стратегическому союзнику на Южном Кавказе - Армении, после успешной поставки первой партии оружия в прошлом году», - пишет издание.

Отмечается, что недавно высокопоставленный чиновник из Армении прибыл в Нью-Дели и провел обсуждения по этому поводу. Журнал подчеркивает, что Индия стала надежным поставщиком вооружения для Армении.

Подробностей о новых поставках пока нет, однако, как отмечает издание, армянские наблюдатели, пожелавшие остаться анонимными, сообщили, что в партии может быть техника, которая послужит сдерживающим фактором в конфликте с Азербайджаном.

Ранее Индия поставила Армении реактивные системы залпового огня «Пинака», а также противотанковые ракеты и партию боеприпасов.