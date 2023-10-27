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Самвел Тер-Саакян одержал победу во втором туре «Grand Swiss»

Самвел Тер-Саакян одержал победу во втором туре «Grand Swiss»

Армянские шахматисты продолжают свои выступления на турнире ФИДЕ «Grand Swiss».

Как сообщает «Арменпресс», на турнире ФИДЕ «Grand Swiss», проходящем на острове Мэн в Великобритании, состоялись матчи второго тура. Армянские шахматисты Грант Мелкумян, Айк Мартиросян, Мануэл Петросян, Шант Саркисян, Габриэл Саркисян завершили свои партии вничью, победу одержал Самвел Тер-Саакян.

Левон Аронян, бывший лидер мужской сборной Армении по шахматам, ныне играющей под флагом США, разделил очко.

В женском турнире друг против друга сыграли две представительницы Армении, матч завершился вничью.

Турнир ФИДЕ «Grand Swiss» стартовал 25 октября и завершится 11 ноября. Турнир состоит из 11 туров и проводится в швейцарском формате. Общий призовой фонд турнира составляет $460 000, шахматист, занявший первое место, получит $80 000. Шахматисты, занявшие 1 и 2 места в женском и мужском турнире, получат право на участие в турнире претендентов 2024 года.


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