«Перекресток мира» будет реальностью, если Азербайджан перестанет говорить с максималистских позиций

По мнению эксперта по Грузии Джонни Меликяна, если Азербайджан откажется от своих максималистских позиций и с искренними мотивами сядет за стол переговоров, будь то на западной или на российской платформе, то предложенный правительством Армении «Перекресток мира» действительно станет реальностью.

В разговоре с «Арменпресс» Меликян отметил, что установление мира на Южном Кавказе зависит не только от Армении и Грузии. На конференции в Тбилиси армянская сторона еще раз показала, что готова предпринять практические шаги в рамках мирной повестки.

«Официальный Ереван заявляет, что готов подписать мирный договор с Азербайджаном, признавая его территориальную целостность, однако адекватного ответа и конструктивного подхода со стороны официального Баку все еще нет. Основной целью визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Грузию было участие в ставшей уже традиционной конференции «Шелковый путь», организуемой правительством Грузии. В ней принимают участие должностные лица многих стран, а также представители влиятельных организаций и международных структур. Поэтому премьер-министр использовал эту платформу, тщательно изложив в своем выступлении видение «Перекрестка мира», выдвинутое армянской стороной», - сказал эксперт.

Меликян заметил, что премьер-министры Армении и Грузии подчеркнули важность регулярных двусторонних встреч, поэтому это еще одна возможность представить грузинским партнерам подходы и ожидания официального Еревана относительно региональных интеграционных процессов и путей достижения устойчивого мира на Южном Кавказе. Армянская сторона даже подготовила соответствующие буклеты, связанные с «Перекрестком мира», которые были розданы грузинским партнерам и другим участникам форума.

«К сожалению, Азербайджан не выполняет свои обязательства, и хотя он заявляет, что нагорно-карабахский вопрос разрешен, но на самом деле армяно-азербайджанский конфликт еще не разрешен и этот вопрос все еще находится в международной повестке. Ситуация с принудительно перемешенными армянами доказывает, что Азербайджан отказался от своих обязательств. Баку даже начал критиковать европейскую платформу, обвиняя ее в отсутствии нейтрального подхода в переговорном процессе.

Совсем недавно официальный Тбилиси вновь обратился к Армении и Азербайджану с предложением использовать в переговорах и грузинскую платформу», - отметил эксперт.

Кстати, Алиев не присутствовал на конференции «Шелковый путь», но отправил туда премьер-министра Азербайджана. По словам Меликяна, очевидно, что должен быть формат, страны и организации которого станут гарантами реализации соглашений. По его словам, и грузинская платформа может быть использована для решения вопросов, которые менее политизированы и находятся вне геополитических процессов.

Обращаясь к вкладу, который могут внести Армения и Грузия в проект «Шелковый путь», Меликян подчеркнул, что Грузия уже включена в процессы, поскольку является транзитной страной и осуществляет грузоперевозки, и если все коммуникации на Южном Кавказе будут разблокированы, то и Армения сможет активно участвовать в этом проекте.

«Наша страна также возьмет на себя роль важного коридора и, по возможности, соединит азиатские рынки с Грузией с европейскими рынками, используя и территорию Ирана. Следовательно в межгосударственных отношениях мы постоянно должны вести активную работу в этом направлении, чтобы получить максимальную выгоду от сотрудничества с разными игроками по разным направлениям», - заключил эксперт.

Манвел Маргарян