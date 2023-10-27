Европейские индексы снизились - 26-10-23

МОСКВА, 27 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 26 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.08% и составил 14731.05 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.38% и составил 6888.96 пункта, британский FTSE снизился на 0.81% и составил 7354.57 пункта, а российский RTSI снизился на 1.71% и составил 1084.78 пункта.