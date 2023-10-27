Цены на цветные металлы - 26-10-23

ЛОНДОН, 27 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 26 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.32% и составила 2216.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.09% и составила 8013.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.33% и составила 2090.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.31% и составила 18125.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.60% и составила 25050.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.28% и составила 2436.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 55630.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33420.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.